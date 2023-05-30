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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Muhalefet neyi okuyamadı?

Neticede Kılıçdaroğlu, etrafında “kazanıyoruz efendim” nakaratını tekrarlayan koronun yanlış yönlendirmeleri yüzünden bütün bunları ancak ikinci tura bir hafta kala görebildi ve haliyle çok geç kaldı. Elinden geleni yapsa da ülkenin yarısıyla birlikte o büyük hayal kırıklığını yaşamaktan kurtulamadı.

Karşılaştığımız sonucun, halk açısından en iyi tarafı, ülkenin kendi yankı odasına hapsolmuş “muhalefetinin” büyük bir değişim yaşayabilmesi için büyük fırsat yaratması oldu. Dilerim, Erdoğan karşısında bir kez daha başarısız olan liderler, şapkalarını önlerine koyup bu değişim fırsatının önüne geçmezler.


Deniz Zeyrek’in yazısı

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