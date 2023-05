Deniz Zeyrek: Muhalefet her şeyi bırakıp bu alana yoğunlaşmalı

Muhalefet, derinleşen yoksulluğu, ekonomik krizi, hukuksuzlukları, hatta işi gücü bırakıp savunmaya geçip Erdoğan’ın bizzat yaydığı yalan yanlış bilgilerle baş etmeye çalışmıştı. Her neyse! Sonuç ortada. Erdoğan ve AK Parti büyük oy kaybı yaşadı. Ancak muhalefet de kazanamadı. 14 Mayıs seçim sonuçları gösterdi ki sonradan vatandaşlık almış göçmenlerin/yabancıların sayısı konusundaki belirsizlik had safhada. Sandıktan çıkan ama YSK’ya yansımayan muhalefet oyları inanılır gibi değil. Deprem bölgesindeki oy kullanımıyla ilgili şaibeler bitmiyor. 20 bine yakın sandıkta katılımla ilgili soru işaretleri var. Muhalefet her şeyi bırakıp bu alana yoğunlaşmalı, açıkları kapatmalı!

Deniz Zeyrek’in yazısı