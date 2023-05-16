Deniz Zeyrek: Meğer varsa yoksa milliyetçilikmiş

Gördük ki milletimizin yarısına yakınının mutfaktaki yangından daha önemli dertleri varmış. İşsizlik, parasızlık, hayat pahalılığı halkımız için bizim düşündüğümüz kadar önemli değilmiş. Depremzedelerimiz iktidarın yaptıklarından ve yapma sözü verdiği şeylerden memnunmuş. Kadınlarımızın önemli bir bölümü ikinci sınıf insanlar gibi görülmeyi bir sorun olarak görmüyormuş. Demokrasi, hukuk, adalet ise kimsenin umurunda değilmiş.

Meğer varsa yoksa milliyetçilikmiş. Meğer varsa yoksa muhafazakarlıkmış.

Deniz Zeyrek’in yazısı