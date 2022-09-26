Deniz Zeyrek: Liderler, kendilerini bu girdaptan çıkaracak ortak bir söylem bulmalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in İzmit konuşmaları tartışılırken, konuşmalar hep “ne demek istediler, kimi hedef aldılar” cümleleriyle başlıyor. Oysa siyasetçilerin, özellikle de muhalif liderlerin net, anlaşılır mesajlar vermesi gerekiyor. – Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ve ittifak ortaklarının diğer adayların isimlerini ön plana çıkarmasından rahatsızlık duyuyor. – Meral Akşener ise (DEVA Partisi lideri Ali Babacan gibi) Kemal Bey’in adaylığına teoride sıcak bakıyor, ancak pratikte “seçilebilir mi” endişesi taşıyor. Liderler, anlaşılmaz mesajlarla takipçilerinin kafasını karıştırmak yerine, dışarıdan çok net görünen bu tabloyu yüz yüze konuşmalı ve durdukları noktayı birbirlerine net bir şekilde söylemeli, kendilerini bu girdaptan çıkaracak ortak bir söylem bulmalıdır. Yapmazlarsa, muhalefet tabanında oluşmaya başlayan “bunlar yine beceremeyecekler” cümlesiyle vücut bulan umutsuzluğu körüklerler.

Deniz Zeyrek’in yazısı