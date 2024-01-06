Deniz Zeyrek: Kurum, İmamoğlu ile Altınok da Yavaş ile yarışacak

AK Parti hem Yavaş’ın hem İmamoğlu’nun karşısına çıkaracak aday bulmakta çok zorlandı.

Yapılan tüm anketlerde hem Yavaş hem İmamoğlu en yakın rakiplerine 9-10 puan fark atıyor.

İktidarın Ankara ve İstanbul için göstereceği adayların önce bu farkı kapatıp, ardından öne geçmesi gerekiyor.

AK Parti’nin yerel seçim kampanyasında önemli bir görevde olan bir isimle konuştum. “Tabii ki son kararı Cumhurbaşkanımız verecek” kaydını düşmekle beraber İstanbul’da Murat Kurum’un, Ankara’da Turgut Altınok’un isimlerinde mutabakat olduğunu söyledi.

Başka kaynaklarım da benzer bilgiler paylaştı.

Erdoğan bir sürpriz yapmazsa eğer Kurum, İmamoğlu ile Altınok da Yavaş ile yarışacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı