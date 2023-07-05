Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu elinden geleni yapacak

Kılıçdaroğlu, bir değişim başlatacaksa “züğürt tesellisi” kıvamındaki o konuşma metnini yazıp önüne koyanları işten kovarak başlamalıdır. Bunu yaparken de şu cümleleri yüzlerine söylemelidir:

– “Değişmeyen şey 21 yıllık bir iktidar. Otoriter bir lider. Değişmeyene nasıl bakmayalım? Nasıl görmezden gelelim?”

– “Yine kaybettik arkadaşlar, ne başarısından söz ediyorsunuz?”

– “Biz 25 milyon oy aldıysak 21 yıldır iktidarda olan, ekonomiyi, adaleti, demokrasiyi bitiren rakibimiz yine yüzde 52, yani 27 milyon oy aldı.”

– “25 milyonu birleştiren ben değil, Erdoğan karşıtlığıydı. Zira önceki seçimlerde de Erdoğan’ın karşısındaki çoklu adayların oy oranları toplamı benim tek başıma aday olduğumda aldığım oy oranıyla aynıydı.”

– “Ayrıca birleşme işi de çıkarsız falan değildi. Kendi aramızda çatır çatır milletvekili pazarlığı yaptık. 39 Milletvekili verdik. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıkları, bakanlıklar vadettik.”

Bunları yapmak yerine bu konuşmayı milyonların önünde okumasından şunu anladım: Kılıçdaroğlu koltuğu ve kendi ekibini bırakmamak için elinden geleni yapacak. Gerekirse, bazı büyükşehirleri kaybetme pahasına, parti içinde kıran kırana mücadele edecek. Ne diyelim, hayırlara vesile olsun!

Deniz Zeyrek’in yazısı