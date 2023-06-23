Deniz Zeyrek: İmamoğlu’nun ideolojisi, siyasi görüşü nedir?

Belli ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna en yakın isim. Peki İmamoğlu seçim kazanma konusunda Kılıçdaroğlu’ndan farklı ne ortaya koyuyor? “Gençliğimiz var, geleceğimiz var” ya da “değişim şart” demek yetiyor mu? İçinde bulunduğumuz yoksulluğu, yolsuzluğu, adaletsizliği ortadan kaldıracak nasıl bir yol haritası var? İmamoğlu’nun ideolojisi, siyasi görüşü nedir? Emekçilerin, yoksulların, köylünün haklarını sonuna kadar savunacak bir solcu mudur? Bütün eğilimleri tek çatı altında toplayacak bir merkez sağcı mıdır? “Özgürlükler olmadan olmaz” diyen bir liberal midir?
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