Deniz Zeyrek: İktidar uğruna bu kadar çirkinleşilir mi?

Bu yalanları gözümüzün içine soka soka yazıp, çizip, söylemeleri yetmiyormuş gibi, Nevşehir’de yalan dolu afişlere “YALAN” yazan CHP Gençlik Kolları Başkanı’nı gözaltına alıyorlar. Devlet babalarının malı sanki. Belediye’nin tüyü bitmemiş yetimin parasını kullanarak yaptığı yalanlarla dolu kirli propagandaya “dur” demiyorlar. Buna “yalan” diyen bir gencin karşısına devletin polisini, yargısını dikiyorlar. Olup biteni gördükçe “yazıklar olsun size” demeden edemiyorum. Bir iktidar uğruna, bu kadar çirkinleşilir mi? Bu kadar yalan dolan ortalığa saçılır mı? Farkında mısınız? Oy istedikleri seçmenleri “söylediğimiz, yaptığımız her şeye inanan cahiller” olarak görüyorlar. Onlara güvenen, inanan yoksul Anadolu insanının aklıyla alay ediyorlar. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak bir konuşmasında bir seçmenlerinin kendisine “Valla Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar 4 şeritli yol yapacağım derse, Vallahi inanırız” dediğini aktarıp, “Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki…” yorumunu yapmıştı. Vallahi de öyle… İktidar yalan konusunda çıtayı öyle bir yere koymuş ki…
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