Deniz Zeyrek: İktidar bu ‘çirkin’ söylemlere dört elle sarılacak

Mersin Mezitli’deki hain terör saldırısından sonra, saldırganlardan birinin bir dönem “hapisteki gazeteciler” listesinde yer aldığını, CHP’nin bu listedekileri savunduğu üzerinden CHP ile Mezitli saldırısı arasında bağ kurulmaya çalışılıyordu. Öyle bir hava estirdiler ki sanki terörist, saldırının talimatı CHP’den almış!

Bakın göreceksiniz, seçim yaklaştıkça iktidarın bu tür salvoları artacak. Seçimi kaybetme ihtimalinin artık çok yüksek olduğunun farkında olan iktidar bu “çirkin” siyasi söylemlere dört elle sarılacak. Muhalefet ne zaman “ekonomi” dese, iktidar yandaşları “siz de PKK’yı destekliyorsunuz” diye çıkışacak. En acı tarafı da şu: İktidar partisinin yöneticileri ve sokaktaki kemik taban açısından en basit propaganda yöntemi olarak sahiplenilen bu çirkin siyaset söyleminin İYİ Parti tabanında da alıcısı da var.

Deniz Zeyrek’in yazısı