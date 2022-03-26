Deniz Zeyrek: İflas eden sadece şirket değil, Erdoğan’ın sözünü ettiği hizmet yolculuğu

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan sosyal medyada paylaşmıştı, orada gördüm. Yaklaşık 750 milyon dolara (11 Milyar 115 milyon lira) mal olduğu söylenen ANKAPARK’ın işletme ihalesini alan Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi 10 mart günü mahkeme kararıyla iflas etmiş.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son yerel seçimlerden 11 gün önce, 20 Mart 2019 günü parkın açılışını yapmış, “Hizmet yolculuğumuzu büyük bir projenin açılışıyla sürdürüyoruz. Ankapark’tan Büyükşehir Belediyemiz yıllık 50 milyon lira gelir elde edecek” demiş ve Mehmet Özhaseki’ye oy istemişti.

Anlaşılan iflas eden sadece şirket değil, Erdoğan’ın sözünü ettiği hizmet yolculuğu oldu.

Deniz Zeyrek’in yazısı