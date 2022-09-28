Deniz Zeyrek: Hayatımızın her alanına onların yazdığı metinlerle yön veriliyor

Kamu idaresinde tam 2600 işlem bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Üstelik hiçbir teklif olmadan. 1063 kamu yöneticisi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. 711 üst düzey kamu yöneticisinin görev süresi Cumhurbaşkanı görev süresine bağlanmış. Peki Cumhurbaşkanı bu kadar işi nasıl yapıyor? Hiçbir insan (24 saat aralıksız çalışsa da) bu kadar işe ve işleme yetişemez. İşte AK Parti’lilerle sözünü ettiğimiz güçlü bir “Cumhurbaşkanlığı Bürokrasisi” bu noktada devreye girdi. Tahminen 100-150 kişilik bir grup. Türkiye bizzat onlar tarafından yönetiliyor. Kağıt üzerinde Cumhurbaşkanı Danışmanlarının herhangi bir yetkisi yok ama Danışmanlar yetki kullanıyorlar. Hayatımızın her alanına onların yazdığı metinlerle yön veriliyor. İş yükleri o kadar fazla ki birçok süreli işlemi süresinde yapamıyorlar. Prof. Kemal Gözler’in tespitine göre son bir kaç yılda 10 rektörün görev süreleri dolduğu halde yeni atamalar 2 ile 8 ay gecikmeli yapıldı. Öğrenci harçlarının zamanında belirlenememesi gibi gecikme örneklerinin tam metnini yazsam sayfalar yetmez.
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