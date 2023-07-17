Deniz Zeyrek: Hangi dıj güccc çekti bu ülkeye bu operasyonu?

Hayatımız her daim bir peri masalı gibi. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yarısında da hayatımıza sihirli bir dokunuş oldu. 23:59’da 27,22 lira/litre yazan motorin satırı… 00:01’de hooooop 33,22 23:59’da 28,97 lira/litre yazan benzin satırı… 00:01’de hooooop 34,97…. 23:59’da olsa 45 litrelik benzinli aracınız için cebinizden bin 304 lira çıkacaktı ama 00:01’e kaldığımız için bin 573 lira gitti. Yani birileri öyle bir hokus pokus yaptı ki birkaç salisede, 269 lira buharlaştı.

O kadar öfkeleniyorsunuz ki sorumluyu bulsanız, yakasına sarılacak, hain diye suratına haykıracaksınız. Hem de 15 Temmuz gecesi! Hem de selalar okunurken! Hangi hain yaptı bu zammı? Hangi dıj güccc çekti bu ülkeye bu operasyonu? Hiç olmasa TOGG’u bekleseydiniz ya da sabretseydiniz Gabar petrolü gelseydi! Biz burada öfkemizden “Nerde kaldı bu TOGG?”, “Nerede kaldı Gabar petrolü?” diye kıvranırken, o da ne? AK Parti’li Metin Külünk ses verdi.

Deniz Zeyrek’in yazısı