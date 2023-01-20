Deniz Zeyrek: Gülecek kadar komik, ağlayacak kadar trajik bir durum

Gülecek kadar komik, ağlayacak kadar trajik bir durum bu. 14 Mayıs’ta seçime gidebilmek için Cumhurbaşkanı TBMM’yi (resmen olmasa da) fiilen feshedecek. Yani Milletin 85 milyonu temsilen seçtiği Meclis, bütün söz ve kararı kendisinde toplanmış bir kişi tarafından taca çıkarılacak ve o kişi seçime giderken “yeter söz de karar da milletin” diyecek. Bu koşullar altında alınmış bu karar ve bu karar üzerinden belirlenmiş bu söylem, iktidarın artık strateji üretebilecek bir siyasi akla sahip olmadığını gösteriyor. Zira, bu adım, son zamanlarda dağınıklığıyla dikkat çeken muhalefet için de bir toparlanma, “yeter söz milletin” sloganı etrafında birleşme fırsatı verebilir. 14 Mayıs, fiilen muhalefetin iktidara karşı “yeter, söz bir kişinin değil, milletin” sloganını kullandığı bir seçime dönüşebilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı