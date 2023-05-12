Deniz Zeyrek: Erdoğan kendi adamlarını da kaybetmiş

Seçime kaldı iki gün. Herkes nasıl bir sonuç çıkacağına dair merak içinde. Bu aralar telefonla arayanların çoğu, “size anket geliyordur, nedir son durum” sorusunu yöneltiyor. Ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Önceki gün yine telefonum çaldı. AK Parti’de milletvekilliği, TBMM’de komisyon başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın saygı duyduğu, görüştüğü bir isimdi arayan. Erzurum’da olup bitenlere öfkelenmişti. Türkiye’de siyaset tarihinde böyle bir dönem görmediğini söyledi. Erdoğan’ın mitinglerinde gösterdiği montaj videolarına da kızmıştı. O nefessiz konuşurken, bir yerde araya girdim ve “Bunlara bu kadar kızmışsınız, peki siz kime oy vereceksiniz?” sorusunu yönelttim. “Tabii ki Kemal Bey’e” deyince bende bir sessizlik oldu. “Gerçekten mi” diye şaşkınlık içeren bir soruyla karşılık verdim.

Deniz Zeyrek’in yazısı