Deniz Zeyrek: Devletin başı tarafından bir ‘devlet montajı’ itiraf edildi

Canlı yayın olmasa, “deep fake” (mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü- vikipedi -) deyip üzerinde durmayacaktım.

Ancak meslektaşım Selvi karşımda ne kadar canlı kanlı duruyorsa, Cumhurbaşkanı da öyle duruyordu. Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Sevinsem mi bilemedim. Zira AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın propaganda mitinglerinde günlerce gösterilen o videonun, “MONTAJ” olduğu devletin televizyonunda bizzat devletin başı tarafından açıklanıyordu. Üzülsem mi bilemedim, zira propaganda mitinglerinde günlerce gösterilen o videonun varlığına meğer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisinin de inandırıldığını görmüş olduk. Karşımızda devlet televizyonunda, devletin başı tarafından bir “devlet montajı” itiraf edilmişti. Medeni bir ülkede devlet başkanı rakibine karşı montaj videosu kullandığını itiraf etse, bu skandal ülkeyi sallardı. Ancak bizde yaprak kıpırdamadı. Yazık bu ülkeye!

Deniz Zeyrek’in yazısı