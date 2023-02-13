Deniz Zeyrek: Bu acele niye?

Bunca sorun ortadayken, depremden sonraki 36 saatte arama, kurtarma ve yardım konusunda dahi harekete geçememişken, 120’nci saatte büyük inşaat şirketlerine “gelin enkazları kaldırın” talimatını neden veriyorsunuz?

Bu acele niye?

Bırakın insanlar kayıplarını bulsunlar, cenazelerini alsınlar hiç olmasa! Kimliklerini tespit etsinler, son görevlerini yapsınlar.

Enkaz altında artık can ya da cansız beden kalmadığından herkes emin olsun.

Şuraya bakın!

Hatay’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tek katlı binası, hukukçuların, mimarların, mühendislerin direnişine rağmen yangından mal kaçırırcasına içindeki arşivle birlikte alelacele yıkılmaya çalışılıyor.

Depremde adeta kâğıt gibi yırtılan, yerle yeksan olan o binaların yapı denetim raporlarına, planlarına, onaylarına ulaşılmasının, arşivlerin saklanmasının kime ne zararı olacak?

Neyi yok etmek istiyorsunuz?

Deniz Zeyrek’in yazısı