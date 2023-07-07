Deniz Zeyrek: Bıyık!

Erdoğan, geçmişte sigara bıraktırma konusunda gösterdiği hassasiyetin bir benzerini bıyık için de gösterip, herkese “bıyığın nerede” diye sormaya başladı. Bu durumdan etkilenen hükümet yanlısı birçok erkek gazeteci de bıyık ya da sakal bırakmak zorunda hissetti. Neticede “bıyık” Erdoğan iktidarı için bir “biat” göstergesine dönüştü. Bıyık bırakan bir yönetici ya yerini korumak istiyordu ya bir üst göreve gelmek niyetindeydi. Gelin görün ki “bıyık” her zaman terfi ya da üst düzey görevlendirme getirmedi. Mersin’de 14 Mayıs’taki seçim döneminde 16 yaşındaki lise öğrencisi M.K., gözaltına alındı. M.K.’ye yönelik suçlama neydi biliyor musunuz? Birlikte çalıştığı bütün erkeklere bıyık bıraktırmasıyla bilinen Erdoğan’ın afişteki fotoğrafına Charlie Chaplin’in de tercih ettiği diş fırçası şeklinde bir bıyık çizmekti!

Deniz Zeyrek’in yazısı