Deniz Zeyrek: 28 Mayıs’tan bu yana en çok duyduğum cümleler

28 Mayıs’tan bu yana en çok duyduğum cümlelerden biri işte buydu: “Çok kötüyüz, yine kaybettik” Muhalefet seçmenleri seçim sonuçlarından aşırı derecede olumsuz etkilenmiş. Hayal kırıklığının ötesinde depresif bir ruh haline kapılmış. Ülkede yaşayan iki kişiden biri seçimi Tayyip Erdoğan kazandı diye depresyona girmiş, en hafifinden mutsuz olmuş. Erdoğan ve adamları bu durumu görmezden gelmemeli. Şapkayı önlerine koyup, “halkın yarısı neden bize bu kadar karşı?” sorusunun yanıtlarını aramalı. İkinci en çok duyduğum cümle ise şu: “Piro’ya kıymayın, o elinden geleni yaptı.” “Piro” da “dede” gibi seçim kampanyası boyunca Kemal Kılıçdaroğlu için kullanılan isimlerden biriydi. Bu cümleyi kuranlar, bilmem kaçıncı seçim yenilgisinden sonra istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden geleni yaptığını, bu kadar kirlenmiş bir yarışta son derece naif, temiz ve dürüst kalarak, adaletten, hukuktan, insan haklarından, demokrasiden söz ederek 25,5 milyon oy aldığını söylüyor.
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