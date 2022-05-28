Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali bu yaz Ayvalık’ta

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’nde Ayvalık’ta ünlü oyuncular sahneye çıkacak.

Nilperi Şahinkaya tek kişilik performansıyla Doğal Afet adlı oyunda.

2018 ve 2019’da Datça’da düzenlenen, pandemide verdiği aradan sonra bu yıl Ayvalık’a taşınan festivalde Elçin Sangu, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nilperi Şahinkaya, Tülin Özen, Serkan Keskin, İbrahim Selim gibi ünlü isimlerin yer aldığı oyunlar sergilenecek.

Aralarında çocuk oyunlarının da yer aldığı gösteriler, Ayvalık Amfi Tiyatro ile Ayvalık ve Cunda’nın muhtelif mekanlarında sahnelenecek. Festival programında söyleşi, atölye ve konserler de olacak.

Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Güven Kıraç, Vahşet Tanrısı oyununda.

23-26 Haziran tarihleri arasında Ankara Sigorta, Kafa Radyo ve Babala TV sponsorluğunda gerçekleşecek festivalin programını sosyal medya hesaplarından ya da denizseviyesindetiyatro.com adresinden takip etmek mümkün.