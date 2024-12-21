Deniz Kilislioğlu: Fidan, 'Uluslararası toplumun HTŞ'yi terör listesinden çıkarma zamanının geldiğini' düşünüyor

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Eğer işler istendiği gibi giderse, HTŞ’nin terör listesinden çıkması için bunu bir BM üyesi devletin resmen teklif etmesi gerekiyor. BM yetkilileri ‘ülkeler bunu tartışıyor ama henüz resmileşmedi’ diyor. Teklif daha sonra Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi’ne gidiyor. Komite’nin karar alabilmesi için de oybirliği gerekiyor. Bu noktada, BM Güvenlik Konseyi üyesi olan Rusya’ya rağmen bu kararın alınması imkânsız. Gerçi Rusya Suriye’deki üslerinin açık kalabilmesi için HTŞ ile temas halinde ama yine de bu konuda bir BM kararına onay vermesi beklenmiyor. Tek bir üyenin bile itirazı olması halinde bu gerçekleşemeyeceğinden, son bir ihtimal kalıyor ki o da HTŞ’nin kendisini lağvetmesi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Al Jazeera’ye verdiği röportajda, 13 yıl boyunca Türk istihbaratının başında olduğunu hatırlatarak, İdlib’de terörist faaliyetleri çok yakından takip ettiklerinin altını çizerek, ‘HTŞ’nin El Kaide, DAEŞ gibi örgütlerden kendisini ayırmak için çok büyük adımlar attığını’ söyledi. Dahası Fidan, ‘Uluslararası toplumun HTŞ’yi terör listesinden çıkarma zamanının geldiğini’ düşünüyor ve BM kararını beklemeyebileceklerini ekliyor. Hatta ‘Bu son yaşananların ışığında başka bir karar alabiliriz.’ diyor. Özetle BM’de Rusya’ya rağmen bir kararın çıkmayacağının bilincinde olan Hakan Fidan’ın sözlerini bu çerçevede okumak lazım. Bakalım Türkiye formülü nasıl bulacak…

Deniz Kilislioğlu’nun yazısı