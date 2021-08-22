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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Çoban: Gaziantepli oyuncunun hamlesine penaltı verilmeliydi

Maçın hemen başında Mendyl’nin Rosier’in kafasına ayağı isabet etti. Oyuncunun hedefinde top vardı ve topla oynadı. Darbe yaralayıcı ve acımasız değildi. Dolayısıyla sarı kart yeterliydi. Maçın 36. dakikasında Gaziantep ceza sahası içinde Djilobodji ile Kenan mücadelesinde, Kenan yerde kaldı. Bu pozisyonda topla oynayan Kenan’dı ve Gaziantepli oyuncunun hamlesi rakibini düşürdü. Bence bu pozisyonda penaltı verilmeliydi. 49. dakikada Joao Figueiredo ile bu kez Gaziantep tarafı penaltı bekledi. Bu pozisyonda Welinton’un rakibine faulü gerektirecek bir hamlesi olmadı.

Deniz Çoban’ın yazısı


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