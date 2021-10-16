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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Çoban: Beşiktaş’ın iki penaltısı verilmedi

Maçın 58. dakikasında top Caiçara’nın koluna temas etti. Beşiktaşlılar penaltı beklediler. Pozisyonun başında Caiçara’nın kolları arkadan bağlı olsa da top yaklaştıkça kolunu topun yoluna doğru hareket ettiriyor. Bence bu pozisyonda penaltı kararı verilse daha doğru olurdu. 70. dakikada Okaka ile Vida mücadelesinde, Vida yerde kaldı. Penaltı bekledi. Okaka, top Vida’ya doğru yaklaştığı sırada Vida’nın formasından tutarak rakibini çekiyor. Bu pozisyonda ben penaltıyı daha doğru bulurum.

Deniz Çoban’ın yazısı


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