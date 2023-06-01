Demirtaş’tan TİP’e ‘liste’ eleştirileri: Yanlış yapıldı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) ayrı listeyle seçime girme kararına dair eleştirilerini sıraladı.

TİP, seçimlere kendi listesiyle girmişti. (TİP)

Emek ve özgürlük ittifakı bileşenleri HDP/Yeşil Sol ve TİP, seçimlere ortak listeyle girilmesi konusuna anlaşamamış, ittifaktaki beş parti Yeşil Sol listelerinden, TİP’se bazı bölgelerde ayrı listeyle seçime girmişti. Yüzde 3 oy hedefi koyan TİP, yüzde 1,73 oy alıp dört milletvekili çıkarmıştı. Yeşil Sol ve CHP tabanından TİP’in ayrı listeyle seçime girmesinin muhalefete milletvekili kaybettirdiği eleştirileri de gelmişti.

Liste tartışmalarının başladığı dönemde Demirtaş da ittifak partilerinin ortak listeden seçime girmesi gerektiği vurgulamıştı.

‘Erkan Baş’a iletmiştim’

Artı Gerçek’ten İrfan Aktan’ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, TİP’in kendi listeleriyle seçime girmesinin halen hatalı olduğunu düşünüyor.

“Genel olarak TİP’in bu süreçteki politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ortak listeyle seçime girilseydi sonuç çok farklı olur muydu” sorusuna Demirtaş, şu yanıtı verdi:

*TİP’in kararı yanlıştı, halen yanlıştır. Devrimci, öncü siyasetin görevi kitlesini değiştirme, dönüştürme iddiasında ısrar etmektir. Erkan Baş’ın beni ziyaretinde de öncesinde de bu görüşlerimi kendilerine iletmiştim.

‘Kürt sorunu trafik sorunu değil’

*“Kürtlerle yan yana durmazsak oy alabileceğimiz kesimler var” deyip alacağınız oylar, neyi ne kadar çözmeye ve dönüştürmeye yarar ki? Kürt sorunu trafik sorunu değil ki “Bu cadde tıkalı, öbür yoldan gidelim’’ diyebilesiniz.

*Kürtleri ve Kürt halkının ulusal taleplerini ıskalayıp görmezden gelip Türkiye’nin hangi sosyal, sınıfsal, siyasal sorununa kalıcı çözüm üretebilirsiniz ki?

*TİP bunları en iyi bilen partilerden biri olmasına rağmen gerçeğe sırtını dönmeyi tercih etti. Yanlış yapıldı. Umarım bunun telafisi için herkes çok samimi bir çaba sarf eder, etmelidir.