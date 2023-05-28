Demirtaş: Yenilmedik, mücadeleye devam

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kimsenin umutsuz olmaması gerektiğini dile getirirken “Mücadeleye devam” dedi.

Fotoğraf: Selahattin Demirtaş/Twitter

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Tayyip Erdoğan önde bitirdi.

Demirtaş seçim sonuçlarına ilişkinilk ilk açıklamasında Twitter’da şunları söyledi:

*Oy vermek için sandığa giden, çok istese bile gidemeyen, oyları korumak için direnen, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli, ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır.

*Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi.

*Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam.