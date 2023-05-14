Demirtaş: Muhalefet kesinlikle ilk turda bitiriyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefetin kesinlikle önde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Selahattin Demirtaş/Twitter

Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan veriler gelmeye başladı.

AA verilerine göre saat 20:50 itibariyle sandıkların yüzde 60’a yakını açıldı. Buna göre Tayyip Erdoğan yüzde 51,64, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,53, Sinan Oğan yüzde 5,32’de.

AA’nın verilerine inanılmaması gerektiğini belirten Demirtaş’tan yeni bir açıklama geldi. Demirtaş’ın mesajı şöyle: “Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Muhalefet kesinlikle önde ve ilk turda bitti, bitecek. Oylarınıza sahip çıkın, bütün Türkiye kazansın.”

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