Demirtaş: Gerekirse günlerce uyumadan mücadele yürüteceğiz

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, elde ıslak imzalı tutanak olduğu sürece er geç sonucun ortaya çıkacağını vurguladı.

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Saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan sonuçlar geliyor. Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara AKP’liller tarafından itiraz edildiğini, bu yüzden bu verilerin sisteme girilemediğini söylüyor.

Demirtaş da ıslak imzalar elde olması halinde sonucun değişmeyeceğini şu sözlerle vurguladı:

“Değerli arkadaşlarım, elinizde ıslak imzalı tutanak olduğu sürece, er geç gerçek sonuçlara ulaşacağız. O oylar büyük çabalarla sandığa girdi. Gerekirse günlerce uyumadan hukuk mücadelesi yürüteceğiz, oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. Ha gayret gençler.”