Demet Akalın’ın teknesi battı: Nasıl sağ çıktık anlamadım

Şarkıcı Demet Akalın’ın içinde bulunduğu tekne, Aydın’ın Didim ilçesine giderken battı. Akalın, Instagram’dan paylaştığı videoda kafasına darbe aldığını ama sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.

Fotoğraf: Instagram

Akalın, paylaştığı videoda şunları söyledi:

*İyiyim, merak etmeyin. Bir tek acayip bir şişlik var suratımda. Didim’e yurt dışından çok gelen fanlarım olduğu için onları bırakmak istemedim.

*Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi, tekne saniyeler için de battı. Tenkneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış.

*Arabayla geldik, şimdi konseri yaptık. İnsanlar gitmemiş, beklemiş beni. Ben iyiyim, Bodrum’a geri dönüyorum.

*Tabii bir sitemim oalcak; anbulşans çağırdık, gelmedi baya bir süre.

*Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina’da iskeleye bir ışık koysaydınız da insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi.