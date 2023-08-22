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Yaramazlara biraz batar!

Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Oyuncu Olgun Şimşek, Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Şimşek ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

Bodrum Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana gelen kazada, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki otomobil ile Turgutreis istikametine seyir halinde olan Olgun Şimşek idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 


Kaza sonucu Şimşek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek taburcu edildi.

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