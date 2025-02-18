DEM Parti kayyımlara karşı Ankara'da oturma eylemi düzenleyecek

DEM Partili tüm belediye eş başkanları ve meclis üyeleri kayyım atamalarına karşı Ankara’da oturma eylemi düzenleyecek.
DEM Partililer yarın Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları’nın katılımıyla Güven Park’ta toplanıyor.
31 Mart 2024 yerel seçimlerin ardından dokuzu DEM Partili, ikisi CHP’li 11 belediyeye kayyım atanmıştı.
En son DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan görevden alınmış, yerine Van Valisi Ozan Balcı atanmıştı.
ANKA‘nın haberine göre yarınki oturma eylemine belediye eş başkanları ve meclis üyelerinin yanısıra görevden alınan eş başkanlar da katılacak.