DEM Parti'den operasyon tepkisi: Barış mutlaka gelecek

DEM Parti, Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) düzenlenen operasyona tepki gösterdi: “Korkunun ecele faydası yok; bu topraklara barış mutlaka gelecek.”

DEM Parti logosu. Fotoğraf: Sosyal Medya

Sabah düzenlenen operasyonlarda gazeteciler, sanatçılar ve siyasetçilerin de olduğu 52 kişi gözaltına alındı, sekiz kişiyse aranıyor.

DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan’la başlayan görüşmeleri hatırlatarak operasyona tepki gösterdi.

Partinin X’ten paylaşılan açıklaması şöyle:

“Türkiye bugün de HDK’ye yönelik operasyonla güne uyandı. Aralarında MYK üyelerimiz Semiha Şahin, Mehmet Saltoğlu, HDK önceki dönem eş sözcüsü Esengül Demir ile bileşen parti temsilcilerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Açık ki çözüm ve barış ihtimali birilerinin uykusunu kaçırmaya başladı. Her gün çözüm ve barış isteyenlere operasyonlar düzenleniyor, her gün halk iradesine kayyım atanıyor. Her gün halkların ittifakına, ortak mücadeleyi büyütenlere saldırılar artıyor. Topluma, halk iradesine, çözüm, demokrasi ve barış arayışlarına karşı topyekun bir saldırı sürdürülüyor.

Ancak korkunun ecele faydası yok; bu topraklara barış mutlaka gelecek. Ne yaparsanız yapın, fayda etmeyecek. Halka ve onun siyasal iradesine, toplumsal muhalefete savaş açan bu zihniyet kaybedecek.”