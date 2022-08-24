Define aramak için kuyuya giren iki kişi öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde define aramak için kuyuya giren iki kişi zehirlenerek öldü.

Fotoğraf: Mersin İtfaiyesi

AA’nın haberine göre A.U. (37), Hüsametli Mahallesi’nin Andız mevkisinde kazılan 15 metrelik kuyuya inen iki arkadaşından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyuya inen ekipler, Kemal Arslantaş (43) ve Ahmet Bulut’u (64) bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Arslantaş ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslantaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Metan gazından zehirlendiği bildirilen Arslantaş ve Bulut’un define aramak için kuyuya girdikleri belirtildi.