Decathlon göçmen geçişlerini azaltmak için kano satışlarını durdurdu

Spor ekipmanları zinciri Decathlon Britanya’ya göçmen geçişine engel olmak için Fransa’nın kuzeyindeki mağazalarında kano satışını durdurdu.
Duyurunun yapıldığı salı günü Britanya kıyılarında göçmen yoğunluğu yaşandı. Kanalı geçen 60 göçmen Kent sahil şeridine varmayı başardı.
Geçen cuma üç göçmen kanoyla geçiş yapmaya çalışırken kaybolmuştu. İki kanoyla birlikte iki kişinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
AFP’ye konuşan Decathlon sözcüsü, Dunkirk yakınlarındaki Calais ve Grande-Synthe mağazalarında artık kano satılmayacağını duyurdu. Sözcü, kanoların asıl amacı için değil, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde kullanıldığını söyledi.