Davut heykeline Dubai ayarı: Malum yerleri kapatıldı

Dubai Expo 2020’de İtalyan pavyonunda sergilenen, sanat tarihini en önmeli başyapıtlarından Davut heykeli Müslümanları rahatsız etmemek için sansürlendi.

Fotoğraf: Expo 2020 İtaly

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen fuar, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Dubai’nin ev sahipliğinde dört gün önce açıldı.

Fuardaki İtalyan pavyonu için Michelangelo’nun başyapıtı Davut heykelinin lazer tarayıcılar ve 3D baskı kullanılarak beş metre uzunluğunda birebir replikası yapıldı.

Ancak İtalyan gazetesi La Repubblica’nın haberine göre, heykelin VIP misafirlere yapılan ilk açılışı ‘büyük bir utanç‘a neden oldu.

1504 yılında yapılan heykel, dünyanın en tanınımış sanat eserlerinden biri olarak Floransa’da gururla dikilirken etkinliğin organizatörleri replikasını sütunlardan oluşan bir yapının içine yerleştirmeyi tercih etti.

Herkesin ziyaretine açık üst katlarda heykelin kafası görülürken aşağı katlara indikçe ustaca yerleştirilmiş sütunlar ve taşlar heykelin çıplak genital bölgelerini kapatıyor.

İtalyan sanat eleştirmenleri heykelin bu şekilde kapatılmasını sert bir dille eleştirirken pavyonda sergilerden sorumlu direktör Davide Rampello kararın arkasında durarak ‘benzersiz bir yaklaşım‘ olduğunu savundu. Uygulamanın ziyaretçilere farklı bir bakış açısı sunduğunu öne süren direktör bunun hükümetten kaynaklı bir sansür olduğunu reddetti.

Rampello giriş katından giren ziyaretçilerin heykelin tamamınıı görebileceğini iddia etse de organizatörler alt katın yalnızca VIP’lere açık olduğunu belirtti.

Gazeteye konuşan projede görevli bir başka İtalyan, heykelin üzerine bir tür iç çamaşırı koymayı bile düşündüklerini ancak her şey için çok geç olduğunu anlattı: “BEA’ye çıplak bir adam heykeli getirmenin bir hata olduğunu çok geç anladık.”