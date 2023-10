David Fincher’a bir ‘Dünya Savaşı Z’ yetmiş: Devamı The Last of Us gibiydi

Yönetmen David Fincher, ‘Dünya Savaşı Z’nin devam filminin iptal edilmesinden memnun: “Biraz ‘The Last of Us’a benziyordu.”

Dünya Savaşı Z

Brad Pitt’in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği, Max Brooks’un aynı adlı kitabından uyarlanan 2013 yapımı film insanlar ile zombiler arasında geçen sıradışı bir savaşı anlatıyor.

Marc Foster’ın yönettiği ve üçleme olarak tasarlanan yapımın devam filmi için ‘Dövüş Kulübü’, ‘Yedi’ ve ‘Kayıp Kız’ gibi filmlerin yönetmeni David Fincher’la anlaşılmıştı.

2018’de başlaması beklenen çekimler Fincher’ın o dönem Netflix’e yaptığı ‘Mindhunter’ dizisi nedeniyle ertelenmişti.

2019’a gelindiğindeyse devam filminden tamamen vazgeçilmişti.

Fincher, Netflix’te gösterime girecek son filmi ‘The Killer’ için GQ Magazine UK’e verdiği söyleşide, ‘Dünya Savaşı Z’nin devamının çekilmemesinden memnuniyetini dile getirdi.

The Last of Us

Variety‘nin haberine göre yönetmen, filmin aynı adlı video oyunu serisinden uyarlanan popüler HBO dizisi ‘The Last of Us’la benzer temaları ele almasından mustaripmiş.

“Yapmaya çalıştığımız şeyi yapmadığımıza memnunum çünkü The Last of Us’ın aynı şeyleri keşfetmek için çok daha fazla alanı var. Jeneriğimizde küçük paraziti kullanacaktık… Onlar bunu jenerikte ve David Frost tarzı sohbet programının yer aldığı o harika açılışta kullandılar.”