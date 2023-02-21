Danla Bilic’ten Beyaz Tv muhabirinin ‘deprem sorusuna’ tepki: Bunları muhatabına sorun

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dün akşam toplantı çıkışında kendisini ‘Gayet iyisiniz, bu süreci hızlı atlatıyorsunuz’ diyerek ‘yargılayan‘ Beyaz Tv muhabirine ‘Bu soruları muhattabına sorun, sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz!’ diyerek tepki gösterdi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölge bu kez de Hatay merkezli iki depremle sarsıldı.

Depremlerin ilk gününden itibaren, iktidar çevresi tarafından hedef alınan AHBAP ve Oğuzhan Uğur sosyal medya fenomenleriyle birlikte afet bölgesine yardım toplamak için birlikte çalışıyordu.

Bu fenomenlerden birisi de ‘Danla Bilic’ adıyla tanınan Neslihan Damla Aktepe’ydi.

Son yaşanan Hatay depreminin haberi Bilic’e bir proje için yemek yediği sırada ulaştı.

Bilic, mekan çıkışı arabasına bindiği sırada Beyaz Tv muhabirinin ‘yargılayıcı’ sorularıyla karşılaştı.

Muhabirin, “Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz” şeklindeki sorusuna, “Yapabileceğim başka bir şey yok yardım etmekten başka, laf sokmana gerek yok” şeklinde yanıt veren Bilic, daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaşananlara sert tepki gösterdi.

‘Sorumlulara uzatılamayan’ mikrofonların kendilerine uzatılıp ahkam kesilmemesini isteyen Bilic, şunları kaydetti:

“Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlıyayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil.”