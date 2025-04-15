Kamu görevlilerine avukatlık stajında 'kolaylık' sağlayan yönetmelik iptal

Danıştay 8’inci Dairesi, kamu görevlilerine avukatlık stajında ‘kolaylık’ sağlayan yönetmeliği iptal etti.

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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Adalet Bakanlığı’nın 6 Haziran 2022’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin iptali için dava açmıştı.

ÇHD dava dilekçesinde, ‘yönetmeliğin 5’nci maddesi gereğince, salt kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında görev yapanlara avukatlık stajını yapabilmeleri için ilgili birimlerce gerekli kolaylığın sağlanması ve bu stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkanlardan yararlanmalarının sağlanması gerektiği hususunun düzenlendiği, herhangi bir sektörde işçilik yapabilecek olan stajyerler açısındansa benzeri hiçbir ifadeye yer verilmediği‘ne dikkat çekmiş ve bunun Avukatlık Kanunu’nun bazı maddelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Dilekçede ayrıca ‘fiilen staj yapamamış’ çok sayıda avukatın toplumun hak arama özgürlüğünü ihlal edeceğini, bunun da Anayasa’nın 5’inci ve 10’uncu maddeleri gereğince ‘hukuk devleti’, ‘hukukun üstünlüğü’ ve ‘eşitlik’ ilkelerine aykırı olduğu olduğunu öne sürmüştü.

Anka’nın aktardığına göre Danıştay 8’inci Dairesi ÇHD’nin yönetmeliğin iptalini istemekte menfaati bulunduğuna hükmetti, Anayasa Mahkemesi’nin yönetmeliğin dayanağı kanun hükmünü 2024’te iptal ettiğine atıfta bulundu.

İptal kararında Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yetkisindeki avukatlık stajı için Adalet Bakanlığı tarafından yönetmelik çıkarılmasının yetki yönünden hukuka aykırı olduğu da belirtildi.