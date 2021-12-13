Danimarka’da, sığınmacı çiftleri ayırmakla suçlanan eski bakana hapis cezası

Danimarka’da sığınmacı çiftleri ayırmakla suçlanan eski göç ve uyum bakanı Inger Stoejberg, hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: AA



AA’nın haberine göre Yüce Divan Başkanı Thomas Rordam, sığınmacı 23 genç çifti ayırmakla suçlanan Stoejberg’in 60 gün hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Stoejberg, kararı, “Çok, çok şaşırdım. Bence bugün kaybeden sadece ben değilim, Danimarka değerleri de kaybetti” diyerek eleştirdi.

Danimarka’da 2015-2019 yıllarında göç ve uyum bakanlığı yapan Stoejberg, Suriye’de iç savaşın ardından başlayan sığınmacı krizinin yaşandığı 2015’te, ülkeye giren sığınmacıların ziynet eşyalarına el konulması kararının alınmasında başrol oynamıştı.

Yabancılara yönelik sert kararları pasta keserek kutlayan Stoejberg’in başında bulunduğu bakanlık, 10 Şubat 2016’da bir basın bildirisi yayınlamış ve ülkeye giden sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda, çiftlerin birbirinden zorla ayrılacağını duyurmuştu.

Bakanlığa bağlı birimler, basın bildirisini ‘talimat’ olarak görerek sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda eşleri zorla ayırmaya başlamıştı. Eşler farklı sığınmacı kamplarına gönderilmişti.

2019 yılında hükümeti devralan Sosyal Demokrat Parti, kararın uluslararası hukuka ve Danimarka yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle parlamentoda komisyon kurdurmuştu. Stoejberg, komisyon tarafından 2 Şubat’ta Yüce Divan’a gönderilmişti.

Ülke tarihinde 6’ncı kez bir bakan Yüce Divan’a gönderilmiş oldu.