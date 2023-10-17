Danimarka Sarayı’nda bir ‘Külkedisi’ hikayesi

Danimarka Prensi Christian’ın parti misafirlerinden biri, dün gece arkasında özel bir eşya bıraktı.

Fotoğraf: Instagram

Müstakbel kralın iki gün önceki 18’inci doğum günü partisinin temizliği devam ederken, personel dün tek bir stilettoya rastladı.

Ayakkabıyı gerçek sahibine iade etmek isteyen Danimarka Kraliyet Hanesi Instagram paylaşımında, ayakkabıyı paylaşarak şunları yazdı: “Dün gece ayakkabısını unutan Külkedisi mi? Dün majesteleri kraliçenin galasındaki misafirler eve gittiklerinde, bu yalnız stiletto ayakkabı Christiansborg Kalesi’nde bırakıldı. Sahibi geri almak için iletişime geçebilir.”

Prensi Christian. (Fotoğraf: Instagram)

Birçok Instagram kullanıcısı, Külkedi esprileri yaparken Se og Hør dergisi ayakkabının sahibini 18 yaşındaki Anne-Sofie Tørnsø Olesen olarak tespit etti.

Ekstra Bladet gazetesi de Olesen’le iletişime geçti. 18 yaşındaki genç, ayakkabıyı bilerek bıraktığını ve orada olmasının ‘komik olduğunu’ söyledi: “Tekrar geri almak gibi bir isteğim yok, bunu söylemek istiyorum. Eğer orada istemiyorlarsa ve gerçekten geri almamı istiyorlarsa, o zaman alırım. Ama dürüst olmak gerekirse, geri alamazsam da benim için fark etmez. Çünkü sadece orada olmasının komik olduğunu düşünüyorum.”

Anne-Sofie Tørnsø Olesen. (Fotoğraf: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix)

Ayakkabının diğer tekinin hala kendisinde olduğunu söyleyen Olesen, “Bunu yapmaya cesaret edip edemeyeceğim konusunda çok şüpheliydim, bu yüzden birkaç yakın arkadaşımla bunun eğlenceli bir şey olduğunu düşünüp düşünmeyeceklerini konuştum. Onlar da öyle düşündü” dedi.

Külkedisi

Külkedisi ünlü bir Avrupa halk masalının baş kahramanı genç kızın adı. Masalda üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından kötü davranılan Külkedisi’ne yardım eden bir iyilik perisi ve geride bıraktığı ayakkabısından onu bulup Külkedisi’nin tüm hayatını değiştiren bir prens anlatılır.