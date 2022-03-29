Danimarka parlamentosuna seslenen Zelenski: Ölen Ukraynalıların anısına birer mum yakmanızı istiyorum

Danimarka parlamentosuna seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Danimarkalılara destekleri için teşekkür etti ve Ukrayna için birer mum yakmalarını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve meslektaşlarını Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye çağıran Zelenski, “Danimarkalı aileleri, Rus işgalinde kaybedilen Ukraynalıların hayatlarının anısına bugün bir mum yakmaya çağırıyorum. Barış ve özgürlüğümüz için hayatlarını feda edenlerin hatırasına” dedi.

Danimarkalı şirketlerin Rusya’dan çekilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Ukrayna lideri, Danimarka’yı Rus petrolünü bırakmaya çağırdı.

Ukrayna’daki çatışma sona erdiğinde Mıkolayiv gibi yıkılan şehirlerin yeniden inşası için Danimarka’dan yardım isteyen Zelenski’nin konuşması salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.