Danimarka iklim değişikliğiyle mücadele için 1 milyar ağaç dikecek

Danimarka’da siyasi partiler, iklim değişikliğiyle mücadele için 20 yıl içinde 1 milyar ağaç dikilmesi konusunda anlaştı.

Silkeborg Ormanları – Danimarka. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Danimarka’da siyasi partiler, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gübre kullanımını azaltmak amacıyla 20 yıl içinde 1 milyar ağaç dikilmesi ve tarım arazilerinin yüzde 10’unun orman ve doğal yaşam alanlarına dönüştürülmesi konusunda anlaştı.

Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Ilımlılar’dan oluşan üç partili Danimarka hükümeti, tarım arazilerinin dönüştürülmesini ve sera gazı emisyonlarının 2030’a kadar yüzde 70 azaltılmasını hedefleyen ‘Yeşil Üçlü Anlaşması’nda mutabakata varıldığını duyurdu.

Buna göre gerekli yasal değişikliklerin yapılacağı ve 20 yıl içinde çiftçilerden arazi satın almak için bütçeden 6,1 milyar dolar (210 milyar lira) ayrılacağı açıklandı.

Haziranda çiftçiler, işçi sendikaları ve çevre grupları arasında varılan ‘Yeşil Üçlü Anlaşması’nı uygulamak üzere kurulan Danimarka Yeşil Üçlü Bakanlığı’nın başına geçen Jeppe Bruus, “Danimarka’nın doğası, 1864’te sulak alanların kurutulmasından bu yana görmediğimiz bir şekilde değişecek” dedi.

Danimarka, haziranda iklim değişikliğiyle mücadele planı kapsamında metan gazı salınımını azaltabilmek amacıyla 2030’dan itibaren çiftlik hayvanlarının yaydığı sera gazları için vergi alacağını açıklamıştı.

Vergilendirme kapsamında 2030 itibarıyla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden karbondioksit eşdeğeri emisyonların tonu başına 300 kron (bin 500 lira) vergi alınacağı belirtilmişti.

Fosil yakıtlar ve hayvancılık metan gazı salınımına yol açıyor

İnsan kaynaklı metan gazı emisyonu, fosil yakıtlar, çöp ve atıklar ile hayvancılıktan kaynaklıyor. Metan, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin tutturulabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon salınımının 2050’ye kadar sıfıra indirilmesini istiyor.



