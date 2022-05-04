Daniel Radcliffe’in ‘Weird Al’ Yankovic filminden fragman yayınlandı

Harry Potter rolüyle özdeşleşen Daniel Radcliffe hayranlarının karşısına yeni yayınlanan fragmanda popüler kültür ikonu ‘Weird Al’ Yankovic olarak çıkıyor.

Fotoğraf: Youtube

Parodi şarkılarıyla tanınan ABD’li şarkıcı Alfred Matthew ‘Weird Al’ Yankovic’in hayatını anlatan filmde müzisyeni canlandıran Radcliffe kıvırcık saçları ve bıyığıyla alışıldık görüntüsünün dışında.

Yankovic’in Eric Appel’le birlikte senaryosunu yazdığı filmde kendisini Radcliffe canlandırdığı için çok heyecanlı olduğunu belirterek gelecek nesillerin hafızasına bu rolle kazanacağından emin olduğunu söyledi.

Radcliffe ise bu filmi çekmenin hayatında yaptığı en eğlenceli şeylerden biri olduğunu anlattı: “Umarım izlemesi de çekmesi kadar eğlenceli olur. Bence film sevilecek yani sevilse iyi olur çünkü bu film için akordiyon çalmayı öğrendim. Kabus gibi bir enstrüman!”

Film stream platformu Roku Channel’da sonbaharda gösterilecek.