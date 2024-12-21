Damla Doğan Tuncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonu eline alınca şarkı söylemeyi çok sever

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonu eline alınca şarkı/türkü söylemeyi çok sever. Yıllardır birçok mitingde konuşmasına (bu köşedeki bir bölüme de ilham olan) “Nereden Nereye geldi Türkiye” diye başlar. “Beraber yürüdük biz bu yollarda” diye bitirir. Keyfi yerindeyse kendisine atfen söylenen “Duyanlara duymayanlara / Soranlara sormayanlara / Ben onu seviyorum, çok seviyorum” şarkısına eşlik eder. Daha samimi ortamlarda ise bir türkü patlatır.

15 Aralık’ta Erzurum’da gençlerle buluşmasında da bu kez “Sarı Gelin” türküsünü seslendirdi. Erzurum’un adeta “milli marşı” olarak kabul edilen türkü, uzun süredir Ermeniler ile aramızda büyük bir tartışma konusu. Ama bu tartışmaya, sembolik bir anlamı var mıydı yok muydu kısmına hiç girmeyeceğim. 6 gün sonra bu türküyü ve bu olayı tekrar gündeme getirmemin sebebi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek.

Şimdi ne alaka demeyin. Özbek, bir yılbaşı etkinliğine katılıyor. Bir kutlama. Ama bir anda ne tesadüf ki mikrofon kendisine geliyor ve Sarı Gelin türküsüne eşlik ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bu köşede MHP Milletvekili Halil Öztürk’ün “photoshop”ladığı Bahçeli fotoğrafı üzerinden “lidere yakın olma siyaseti” ile ilgili bir yazı yazmıştım. O yakınlık sadece fotoğrafla olmuyormuş öğrendik sevgili okur. Liderin yaptığını yapmak, söylediği türküyü söylemek bile önemliymiş!

Yıllardır bu “piyasa”nın içindeki insanlar geminin böyle yürütüldüğünü biliyor haliyle… Bunun işe yaradığının farkındalar. İşin en acı tarafı da bu zaten. Yoksa yılbaşı kutlamasında (!) ayrılık ve ölüm acısını anlatan bir türkünün ne işi olabilir ki?

Damla Doğan Tuncel’in yazısı