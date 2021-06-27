Damat ‘gözlük takıyor’ diye düğün günü evlenmekten vazgeçti

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan bir genç kadın, düğünden birkaç gün önce müstakbel eşinin gözlük taktığını fark edince evlenmekten vazgeçti.

Fotoğraf: www.ndtv.com

Auraiya kentindeki Cemalpur köyünde yaşayan Archana ve bir akrabası, damadın günün büyük bir bölümünde gözlük taktığını görünce şüphelendi ve onun iyi görüp görmediğini test etmek için düğünün yapılacağı gün gözlüksüz gazete okumasını istedi.

Banşi adlı köyde yaşayan Şivam adlı damat ‘testi geçemeyince’ de, “Gözlüksüz gazete bile okuyamıyor” diyerek düğünü iptal etti. Gelinin ailesi sadece bununla da kalmadı kendilerinden bu bilginin saklandığını söyleyerek, “Kandırıldık” dedi ve hem damada hem de ailesine dava açtı.

Gelinin babası, Arjun Sih, “Damadın gözlerinin bu kadar zayıf olduğunu bilmiyorduk. Kızım bize de danıştı ve evlenmelerini istemedik” dedi.

Aile, damada verdikleri çeyizi ve nakit parayı da geri istedi.