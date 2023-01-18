Damacana suya bir senede yüzde 160 zam geldi

Damacana su fiyatlarının bir yılda yüzde 160 yükselmesi tüketicileri farklı arayışlara yöneltti. SUDER Başkanı Karamehmetoğlu, “Ambalajlı sulardan bir miktar şebeke suyuna suyuna dönüş oldu” dedi.

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Son bir yılda hemen hemen tüm ürünlerde fiyat artışları yüzde 100’ü aştı. Bu artış fırtınası arasında en dikkat çekici olanlardan biri de ambalajlı su ürünleri oldu. Damacana su 2021 başında 14-15 liraya satılıyordu. 2022 başındaysa 19 litrelik damacana su 20-21 lira seviyesine çıktı.

Geçmiş yıllarda altı ayda bir yapılan fiyat değişikliği sıklığının neredeyse her ay gerçekleşmesi ve damacana su fiyatının 50 TL sınırına dayanması tüketicileri farklı arayışlara yöneltti.

Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’e konuşan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, “Dönüşümsüz ambalajlardan (PET, cam), bir miktar damacanaya bir miktar da şebeke sularına dönüş oldu” dedi.

Karamehmetoğlu, suyu meydana getiren maliyet kalemlerine de dikkat çekerek, “Ambalajlı su ürünlerinin neredeyse yüzde 90-96’sı su değil diğer maliyetlerden oluşuyor. Yani tüketicilerimiz suya değil ambalaj malzemeleri ve taşımaya para ödüyor” dedi.