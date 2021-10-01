‘Daha Demokratik Bir İş İçin Küresel Forum’ başlıyor: Türkiye oturumları da var

İşin ve işyerinin demokratikleşmesini amacıyla yola çıkan ‘Daha Demokratik Bir İş İçin Küresel Forum’u 5-7 Ekim tarihleri arasında 380’den fazla konuşmacıyla düzenlenecek.

Forumun temelini oluşturan manifesto, 13 kadın akademisyen tarafından Covid-19 pandemisinin başlarında hazırlandı ve 36 ülkede, 27 dilde, 43 gazetede yayınlanarak binlerce akademisyenin tarafından imzalandı.

5-7 Ekim tarihleri arasındaki uluslararası bir forumda beş kıtadan binlerce katılımcı olacak. Etkinlikte dokuz dilde 100’den fazla panel düzenlenecek ve toplamda 380’den fazla konuşmacı da dünyaya seslenecek.

‘Daha Demokratik Bir İş İçin Küresel Forum’unda bütün dünyadan dinleyicilere açık uluslararası paneller olacağı gibi, ülke bazlı önemli meselelerinin tartışıldığı paneller de yapılacak. Tüm oturumların ücretsiz ve çevrimiçi yapılacağı Küresel Forum’a katılmak için kayıt yaptırmak gerekli olacak.

İnsanın kaynak, emeğin meta olmadığı bir iş için KÜRESEL FORUM

9 dilde 100’den fazla panel, 380 konuşmacı

Thomas Piketty, Jayati Ghosh, Dani Rodrik, Arzu Çerkezoğlu, Erinç Yeldan…

Program ve kayıt için: https://t.co/jKnOUE9Zlx pic.twitter.com/5xCY3Q3awp — Gökçe Başbuğ (@BasbugGokce) October 1, 2021

Türkiye Panelleri

Covid-19 Pandemisinin İş ve İstihdama Etkisi – 5 Ekim Salı 14:00 (TSİ)

Moderatör: Aysun Gezen (KESK Eski Eş Genel Başkanı)

Panelistler:

-Pınar Öğünç (Gazeteci, yazar): “Kapitalizmin hikâyesinde ‘duraklat’ ve ‘ileri sar’ anlarıyla pandemi”

-Dr. Murat Kubilay (Ekonomist): “Pandemi Döneminde Gençlerin İşgücü Piyasasındaki Durumu”

-Dr. Anıl Aba (Ekonomist): “Meritokrasi ve Emek”

Pandemide Sağlığın Ticarileşmesi ve İnfodemi – 6 Ekim Çarşamba 15:00 (TSİ)

Moderatör: Prof. Dr. Feride Aksu Tanık (Türkiye İnsan Hakları Vakfı Akademi)

Panelistler:

-Dr. Burcu Kılıç (Public Citizen): “Patentler, Aşıya erişim ve COVID-19”

-Prof. Dr. Kayıhan Pala (Uludağ Üniversitesi): “Sağlığın Piyasalaşması ve Metalaşması”

-Dr. Korcan Ayata (Bilim İnsanı): “Pandemi Sürecinde İnfodemi”

İş ve İstihdamda Yeni Gelişmeler – 7 Ekim Perşembe 14:00 (TSİ)

Moderatör: Doç. Dr. Ulaş Sunata (Bahçeşehir Üniversitesi)

Panelistler:

-Selen Uncular (Universitat Pompeu Fabra): “İklim Krizi ve Türkiye’de Yeni İstihdam Çeşitleri: Uzaktan Çalışma Ekolojik Bir Alternatif Olabilir Mi?”

-Doç. Dr. Hasan Tekgüç (Kadir Has Üniversitesi): “Göçmenler ve İstihdam Söz Konusu Olduğunda Gözümüz Bizi Nasıl Yanıltır?”

-Dr. Cem Özgüzel (OECD): “Yeni Normalde İşgücü Piyasası”

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