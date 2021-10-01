Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Daha Demokratik Bir İş İçin Küresel Forum’ başlıyor: Türkiye oturumları da var

İşin ve işyerinin demokratikleşmesini amacıyla yola çıkan ‘Daha Demokratik Bir İş İçin Küresel Forum’u 5-7 Ekim tarihleri arasında 380’den fazla konuşmacıyla düzenlenecek.

Forumun temelini oluşturan manifesto, 13 kadın akademisyen tarafından Covid-19 pandemisinin başlarında hazırlandı ve 36 ülkede, 27 dilde, 43 gazetede yayınlanarak binlerce akademisyenin tarafından imzalandı.


5-7 Ekim tarihleri arasındaki uluslararası bir forumda beş kıtadan binlerce katılımcı olacak. Etkinlikte dokuz dilde 100’den fazla panel düzenlenecek ve toplamda 380’den fazla konuşmacı da dünyaya seslenecek.

‘Daha Demokratik Bir İş İçin Küresel Forum’unda bütün dünyadan dinleyicilere açık uluslararası paneller olacağı gibi, ülke bazlı önemli meselelerinin tartışıldığı paneller de yapılacak. Tüm oturumların ücretsiz ve çevrimiçi yapılacağı Küresel Forum’a katılmak için kayıt yaptırmak gerekli olacak.

Türkiye Panelleri

Covid-19 Pandemisinin İş ve İstihdama Etkisi – 5 Ekim Salı 14:00 (TSİ)

Moderatör: Aysun Gezen (KESK Eski Eş Genel Başkanı)

Panelistler:

  • -Pınar Öğünç (Gazeteci, yazar): “Kapitalizmin hikâyesinde ‘duraklat’ ve ‘ileri sar’ anlarıyla pandemi”
  • -Dr. Murat Kubilay (Ekonomist): “Pandemi Döneminde Gençlerin İşgücü Piyasasındaki Durumu”
  • -Dr. Anıl Aba (Ekonomist): “Meritokrasi ve Emek”

Pandemide Sağlığın Ticarileşmesi ve İnfodemi – 6 Ekim Çarşamba 15:00 (TSİ)

Moderatör: Prof. Dr. Feride Aksu Tanık (Türkiye İnsan Hakları Vakfı Akademi)

Panelistler:

  • -Dr. Burcu Kılıç (Public Citizen): “Patentler, Aşıya erişim ve COVID-19”
  • -Prof. Dr. Kayıhan Pala (Uludağ Üniversitesi): “Sağlığın Piyasalaşması ve Metalaşması”
  • -Dr. Korcan Ayata (Bilim İnsanı): “Pandemi Sürecinde İnfodemi”

İş ve İstihdamda Yeni Gelişmeler – 7 Ekim Perşembe 14:00 (TSİ)

Moderatör: Doç. Dr. Ulaş Sunata (Bahçeşehir Üniversitesi)

Panelistler:

  • -Selen Uncular (Universitat Pompeu Fabra): “İklim Krizi ve Türkiye’de Yeni İstihdam Çeşitleri: Uzaktan Çalışma Ekolojik Bir Alternatif Olabilir Mi?”
  • -Doç. Dr. Hasan Tekgüç (Kadir Has Üniversitesi): “Göçmenler ve İstihdam Söz Konusu Olduğunda Gözümüz Bizi Nasıl Yanıltır?”
  • -Dr. Cem Özgüzel (OECD): “Yeni Normalde İşgücü Piyasası”

 Kayıt linki ve detaylı program için tıklayınız

SON HABERLER

Bakanlıktan şirketlere ‘sera gazı’ kıyağı

Raporlara göre Türkiye, iklim krizinin en önemli nedenlerinden olan sera gazı emisyonlarının takibini yapmadı. Üstelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendisine raporları sunmayan ve yönetmeliğe aykırı davranan şirketlere ceza da kesmedi.

İstanbul’da deniz taksi ücretleri belli oldu

İstanbul’da hizmet verecek deniz taksilerde açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi. Mesafe arttıkça mil başına fiyat düşecek. Taksiler uygulama üzerinden çağırılacak ve 10 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

Ordudan ihraca dava: ‘İktidara yakın firmaya bütçe vermeyince emekli edildim’

Deniz yüksek mühendis albay Serdar Cin, geçen günlerde toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliliğe sevk edildi. Albay Cin, görev aldığı denizaltı projesinde AKP’ye yakın firmalara özel bütçe kullandırmadığı için önce İskenderun’a sürgün yolladığını, sonra da YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edildiğini belirterek, yürütmeyi durdurma davası açtı.

HDP’nin tutum belgesi ve basit bir soru: Nasıl yönetilmek istiyoruz?

Hak ettiğimiz nedir? Bir HDP’li “Allah bir” dediğinde tüyleri diken diken olanlar, ömürlerini kendilerine hiçbir şey sorulmadan ve iktidarlarca ciddiye alınmadan geçirdikleri, seçimden seçime hatırlandıkları için mutlu mu hakikaten? “Ali gitsin Veli gelsin, bu bize yeter” mi diyorlar? Sanmıyorum.