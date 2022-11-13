Daha çok renk, daha çok ışık: Ressam Mustafa Salim Aktuğ’dan ’Yer Çekimi’ sergisi

Mustafa Salim Aktuğ’un ‘Yer Çekimi’ adlı sergisi Ankara’daki Ziraat Sanat Next Level Çukurambar Sanat Galerisi’nde açıldı.

Küratör Prof. Dr. Kıymet Giray sanatçı ve sergi için şunları söylüyor: “Mustafa Salim Aktuğ’un hayatını çocukluk yıllarından başlayarak biçimlendiren doğa kesitleri Karadeniz manzaralarıdır… Ağaçlar, çiçekler daha çok renk, daha çok ışıktır… Resmin altyapısını oluşturan renk alanlarının üzerini çoğunlukla düşey diyagonal hatlar çizerek neredeyse tamamen kaplayan Pointillist renk lekeleri, asal olarak minimal tekrarlardır…

Mustafa Salim Aktuğ’un sanat anlayışının temelinde çok renkli, lekesel yorumlar olan resimsel soyutlamalar başat olur. Büyük tuvaller üzerine renk tonları ile ruh hallerinin değişkenliğin dair renk alanlarının üzerinde akışan formlar olarak dağılan Pointillist lekeler, Aktuğ’un Karadeniz doğasının belleği üzerine kurulu lirik dramatik yorumlamalarıdır. Baskın renkleriyle ara planın doğa görünümünü belirleyen geniş renk yüzeylerinin üzerine fırça vuruşlarıyla belirlenen ikincil renk alanlarının kıpırtılarıyla tetiklenen devinimlerle kaplanan resimler, Aktuğ’un ifade gücünü tanımlayan imzası niteliğindedir.”

Sanatçının 25’inci kişisel sergisi, 30 Ocak 2023’e kadar Next görülebilecek.

Kimdir?

Mustafa Salim Aktuğ 1961’de Trabzon Akçabat’ta doğdu. 1982’de Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim-İş Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 1987’de H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayarak araştırma görevlisi oldu. 1992’de aynı bölümde sanatta yeterlik eğitimi yaptı. 1997’de yardımcı doçent oldu. Akademik ve sanatsal çalışmalarını halen aynı kurumda sürdürmekte.

Ödülleri

2019 Sanat Kurumu Derneği, Resim Dalında Övgüye Değer Sanatçı Ödülü

2001 Devlet Resim Yarışması, Başarı Ödülü 1996 Devlet Resim Yarışması, Başarı Ödülü 1995 A.Ü.10.Yıl Resim Yarışması, Başarı Ödülü 1994 Devlet Resim Yarışması, Üçüncülük 1993 Mevlana Resim Yarışması, Birincilik 1993 Kapadokya Resim Yarışması, İkincilik 1993 Ahi Evran 2.Resim Yarışması, Üçüncülük 1991 AÇS 1.Resim Yarışması, Birincilik

1990 Ahi Evran 1. Resim Yarışması, Üçüncülük