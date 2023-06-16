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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKM ani şekilde bitmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kur korumalı mekanizmasını ani bir şekilde bitirme gibi bir yaklaşımımız yok. Aşamalı bir şekilde burada hareket edilecek, hiçbir şekilde endişeye mahal yok” dedi.

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Yılmaz, CNN Türk’te ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.


Kur korumalı mevduattan ani bir şekilde çıkış yerine, tedrici bir geçiş olması gerektiğini, aksi takdirde bunun finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açabileceğini belirten Yılmaz, uygulamanın yıl sonunda bitmeyebileceğini ve bunun şartlarının tartışılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz şunları söyledi: “Kur korumalı mekanizmasını ani bir şekilde bitirme gibi bir yaklaşımımız yok. Aşamalı bir şekilde burada hareket edilecek, hiçbir şekilde endişeye mahal yok. Diğer taraftan Türk lirası cinsi tasarruf enstrümanlarını cazip hale getirerek bu süreçte, farklı dövize vesaireye bu tasarrufların yönelmemesi için gerekli tedbirleri alarak hareket edeceğiz, burada hiçbir endişe olmasın.”

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