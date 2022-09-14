Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce paralarını saklama akımına soruşturma

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: AA

Sosyal medya platformu Tiktok’ta, Erdoğan’ın görüntüsünün ve sesinin yer aldığı bir akım başlamıştı.

Videolarda para sayan kişiler bir anda Erdoğan’ın “Yastıklarınızın altındaki altınları çıkarın, dövizleri çıkarın” sözüyle birlikte arkalarında görüntüsü belirince, paralarını saklıyorlar.

Dikkat! Erdoğan çıkabilir |

TikTok kullanıcıları Erdoğan akımı başlattı:

"Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın" pic.twitter.com/8XNa0xbSmU — Yaşar Usta (@yasarustaportal) September 13, 2022

AA’nın haberine göre paylaşımlara ilişkin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatan İstanbul Başsavcılığı, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.