‘Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e ‘iç savaş’ uyarısı: Kontrol kaybedildi

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet’e “İç savaşı körüklüyorsunuz” uyarısı yaptı.

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Kuveytli Vahhabi ‘şeyhi’ Osman El Hamis, haziranda Sakarya’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir camide namaz kıldırıp, vaaz vermişti.

Diyanet’i konuyla ilgili uyaran Ünlü’nün ifadeleri şöyle: ”Diyanet’i, vehhabileri konuşturmama husssunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır. Diyanet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyanet’i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer camilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğe vehhabîliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız. Diyânet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık i’tikâdlı vehhâbî zihniyetli adamları da tespit edip ihrâc etmeli ve câmiileri de mutlakâ kontrol altına almalıdır. Ayrıca Akit gazetesinin dağıttığı Vehhâbîlerin en büyük kitabı Kitabu’t-Tevhîd’i okumamanız ve evinizde varsa yakmanız husûsunda uyarıyoruz. Sonuç olarak; Osmân el-Hamîs ve Mahmûd el-Hasenât gibi adamların Türkiye’ye giriş çıkışları âcilen iptâl edilmelidir. Şahıslar hakkında isimleri çoğaltabiliriz.”