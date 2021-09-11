Cristiano Ronaldo, Manchester United’a gollerle döndü

İngiltere Premier Lig’de Manchester United, takıma dönen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun iki gol attığı maçta Newcastle United’ı 4-1 yendi.

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Juventus’tan ayrılan Portekizli yıldız Ronaldo, 12 yıl aradan sonra Manchester United’a dönmüştü.

Newcastle United’ı ağırlayan ev sahibi ekip, 45+2 ve 62. dakikalarda Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90+2. dakikada Jesse Lingard’ın kaydettiği gollerle 4-1 galip geldi. Newcastle United’ın tek golünü 56. dakikada Javier Manquillo attı.

Bu sonuçla Manchester United 10 puana ulaştı. Newcastle United ise bir puanda kaldı.

Öte yandan günün öne çıkan diğer karşılaşmasında Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün forma giydiği Leicester City’yi 1-0 mağlup etti. Arsenal ise Norwich City’yi 1-0’lık skorla geçerek sezonun ilk galibiyetini aldı.